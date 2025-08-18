Зустріч Зеленського з лідерами ЄС розпочалася

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: ОПУ

У понеділок ввечері, 18 серпня, розпочалася "підготовча" зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідерами Європейського Союзу і Північноатлантичного блоку (НАТО). Зустріч відбувається у посольстві України у Вашингтоні.

Про це інформують іноземні ЗМІ.

Підготовча зустріч Зеленського з європейськими лідерами

За даними ЗМІ, в посольстві України у Вашингтоні розпочалася "підготовча" зустріч Зеленського з лідерами ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що в посольство прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте.

Згодом до них приєднався британський прем’єр Кір Стармер.

Як і очікувалося, європейські лідери проведуть "підготовчу зустріч" з Володимиром Зеленським перед переговорами з Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, у Білий дім європейські лідери мають прибути о 19:00 за Києвом. Початок зустрічі Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті запланований на 20:00. А близько 21:15 до Трампа з Зеленським мають приєднатися європейські лідери.

