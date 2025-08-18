Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, де відбудеться тристороння зустріч — ЗМІ

Стало відомо, де відбудеться тристороння зустріч — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:39
Тристороння зустріч може відбутися в Європі — ЗМІ
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Стало відомо, де може відбутися тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. За даними ЗМІ, переговори, ймовірно, відбудуться в Європі.

Про це інформує Sky News у понеділок, 18 серпня.

Реклама
Читайте також:

Тристороння зустріч — що відомо про місце

За даними Sky News, залежно від того, як пройде сьогоднішня зустріч лідерів України та США, європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Путіним, яка відбудеться пізніше цього тижня. 

Зазначається, що якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі. 

Під час відеозустрічі "Коаліції охочих" минулими вихідними прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце для проведення переговорів. Водночас президент Франції Емманюель Макрон запропонував Женеву.

За даними ЗМІ, Зеленський і Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але Путін надає перевагу Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори. А дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, зокрема Будапешт та Гельсінкі.

Зауважимо, що Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом.

Лідер України вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації