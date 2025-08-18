Тристороння зустріч може відбутися в Європі — ЗМІ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Стало відомо, де може відбутися тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. За даними ЗМІ, переговори, ймовірно, відбудуться в Європі.

Про це інформує Sky News у понеділок, 18 серпня.

Тристороння зустріч — що відомо про місце

За даними Sky News, залежно від того, як пройде сьогоднішня зустріч лідерів України та США, європейські дипломати отримали від своїх колег з США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Путіним, яка відбудеться пізніше цього тижня.

Зазначається, що якщо не буде жодних змін в останню хвилину, союзники США та ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі.

Під час відеозустрічі "Коаліції охочих" минулими вихідними прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце для проведення переговорів. Водночас президент Франції Емманюель Макрон запропонував Женеву.

За даними ЗМІ, Зеленський і Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але Путін надає перевагу Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори. А дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, зокрема Будапешт та Гельсінкі.

Зауважимо, що Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом.

Лідер України вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.