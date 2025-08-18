Видео
Стало известно, где состоится трехсторонняя встреча — СМИ

Стало известно, где состоится трехсторонняя встреча — СМИ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:39
Трехсторонняя встреча может состояться в Европе — СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Стало известно, где может состояться трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. По данным СМИ, переговоры, вероятно, состоятся в Европе.

Об этом информирует Sky News в понедельник, 18 августа.

Читайте также:

Трехсторонняя встреча — что известно о месте

По данным Sky News, в зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча лидеров Украины и США, европейские дипломаты получили от своих коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Путиным, которая состоится позже на этой неделе.

Отмечается, что если не будет никаких изменений в последнюю минуту, союзники США и ЕС договорились, что встреча состоится в Европе.

Во время видеовстречи "Коалиции желающих" в минувшие выходные премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим как место для проведения переговоров. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Женеву.

По данным СМИ, Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, но Путин предпочитает Женеву.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на своей готовности принять переговоры. А дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, в частности Будапешт и Хельсинки.

Заметим, что Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.

Лидер Украины уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

