Трехсторонняя встреча может состояться в Европе — СМИ

Стало известно, где состоится трехсторонняя встреча — СМИ
Стало известно, где может состояться трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. По данным СМИ, переговоры, вероятно, состоятся в Европе.
Об этом информирует Sky News в понедельник, 18 августа.
Трехсторонняя встреча — что известно о месте
По данным Sky News, в зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча лидеров Украины и США, европейские дипломаты получили от своих коллег из США просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Путиным, которая состоится позже на этой неделе.
Отмечается, что если не будет никаких изменений в последнюю минуту, союзники США и ЕС договорились, что встреча состоится в Европе.
Во время видеовстречи "Коалиции желающих" в минувшие выходные премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим как место для проведения переговоров. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Женеву.
По данным СМИ, Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, но Путин предпочитает Женеву.
Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на своей готовности принять переговоры. А дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, в частности Будапешт и Хельсинки.
Заметим, что Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.
Лидер Украины уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
