Головна Новини дня Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч з Трампом

Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч з Трампом

Ua en ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 07:31
Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом 18 серпня
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Крім того, очікуються переговори з лідерами європейських країн.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 18 серпня.

Читайте також:

Зеленський у США

Український лідер подякував Трампу за запрошення. За його словами, всі однаково хочуть швидко та надійно закінчити війну, а мир повинен бути тривалим.

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків", — зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що громадяни України борються за свою землю та незалежність. За його словами, наразі у захисників є успіхи в Донецькій та Сумській області. Зеленський впевнений, що Україну вдасться захистити.

Він наголосив, що українців завжди будуть вдячні Трампу та усім партнерам за підтримку та допомогу.

"Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського

У Білому домі повідомили, що Зеленський прибуде о 20:00 за київським часом. Вже о 20:15 стартує зустріч із Трампом, а о 22:00 — з європейськими лідерами.

Особистий графік Трампа. Фото: Rollcall

Нагадаємо, до США на зустріч прибули декілька європейських лідерів. Зокрема, йдеться про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, лідера Франції Емманюеля Макрона та інших.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна розглядає вступ до Євросоюзу як частину гарантій безпеки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
