Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом

Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:11
Зеленський зустрівся з Келлогом — деталі
Президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: ОПУ

У понеділок, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Зустріч відбулася перед початком переговорів з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це повідомив лідер України у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Келлогом — що відомо

Сьогодні, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України та РФ  Кітом Келлогом.

Зеленський
Зустріч Зеленського з Келлогом 18 серпня. Фото: ОПУ

"Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтона Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі — дуже серйозно. 
  
Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", — повідомив Зеленський.

А також додав, що обговорив з Келлогом ситуацію на полі бою, сильні дипломатичні можливості — України та всієї Європи разом з Америкою.

"Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!" — резюмував президент.

Зеленський
Зустріч Зеленського з Келлогом 18 серпня. Фото: ОПУ

За даними ЗМІ, зустріч відбувалася у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Зеленський США
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше ми інформували, що Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
