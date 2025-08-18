Зустріч Трампа і Зеленського — Сибіга озвучив очікування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа 18 серпня. Він зазначив, що Україна очікує отримати розуміння щодо гарантій безпеки.

Про це очільник МЗС України сказав під час презентації Плану дій уряду у понеділок, 18 серпня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Сибіга про очікування від переговорів Зеленського і Трампа

Сибіга зазначив, що Україна очікує отримати розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки на зустрічі Зеленського та Трампа, яка відбудеться сьогодні, 18 серпня.

Крім того, очільник МЗС наголосив, що перед зустріччю у Вашингтоні Україна має скоординовану та консолідовану з партнерами позицію щодо закінчення повномасштабної війни.

Також міністр додав, що українська сторона готова працювати над підготовкою до тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна.

"Ми вітаємо зусилля американської сторони. І завдяки тим перемовинам, які були проведені президентом Зеленським з президентом Трампом і європейськими союзниками, ми досягли суттєвого прогресу.

Мені здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану, єдину позицію з нашими союзниками.

Якщо говорити про очікування від цієї зустрічі — це подальший прогрес, чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки, подальша робота і наближення зустрічі в тристоронньому форматі — Зеленський, Путін і Трамп", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що Трамп назвав сьогоднішній день, 18 серпня, "великим у Білому домі".

Раніше ми інформували, що 18 серпня Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона.