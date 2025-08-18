Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига озвучил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Сибига озвучил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:24
Встреча Трампа и Зеленского — Сибига озвучил ожидания
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил ожидания от встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа 18 августа. Он отметил, что Украина ожидает получить понимание относительно гарантий безопасности.

Об этом глава МИД Украины сказал во время презентации Плана действий правительства в понедельник, 18 августа, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Сибига об ожиданиях от переговоров Зеленского и Трампа

Сибига отметил, что Украина ожидает получить понимание параметров будущих гарантий безопасности на встрече Зеленского и Трампа, которая состоится сегодня, 18 августа.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что перед встречей в Вашингтоне Украина имеет скоординированную и консолидированную с партнерами позицию по окончанию полномасштабной войны.

Также министр добавил, что украинская сторона готова работать над подготовкой к трехсторонней встрече Зеленского, Трампа и Путина.

"Мы приветствуем усилия американской стороны. И благодаря тем переговорам, которые были проведены президентом Зеленским с президентом Трампом и европейскими союзниками, мы достигли существенного прогресса.

Мне кажется, что мы можем утвердительно сказать, что имеем консолидированную, скоординированную, единую позицию с нашими союзниками.

Если говорить об ожиданиях от этой встречи — это дальнейший прогресс, четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности, дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате — Зеленский, Путин и Трамп", — резюмировал Сибига.

Напомним, что Трамп назвал сегодняшний день, 18 августа, "великим в Белом доме".

Ранее мы информировали, что 18 августа Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Андрей Сибига перемирие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации