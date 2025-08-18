Встреча Трампа и Зеленского — Сибига озвучил ожидания

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил ожидания от встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа 18 августа. Он отметил, что Украина ожидает получить понимание относительно гарантий безопасности.

Об этом глава МИД Украины сказал во время презентации Плана действий правительства в понедельник, 18 августа, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Сибига об ожиданиях от переговоров Зеленского и Трампа

Сибига отметил, что Украина ожидает получить понимание параметров будущих гарантий безопасности на встрече Зеленского и Трампа, которая состоится сегодня, 18 августа.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что перед встречей в Вашингтоне Украина имеет скоординированную и консолидированную с партнерами позицию по окончанию полномасштабной войны.

Также министр добавил, что украинская сторона готова работать над подготовкой к трехсторонней встрече Зеленского, Трампа и Путина.

"Мы приветствуем усилия американской стороны. И благодаря тем переговорам, которые были проведены президентом Зеленским с президентом Трампом и европейскими союзниками, мы достигли существенного прогресса.

Мне кажется, что мы можем утвердительно сказать, что имеем консолидированную, скоординированную, единую позицию с нашими союзниками.

Если говорить об ожиданиях от этой встречи — это дальнейший прогресс, четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности, дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате — Зеленский, Путин и Трамп", — резюмировал Сибига.

Напомним, что Трамп назвал сегодняшний день, 18 августа, "великим в Белом доме".

Ранее мы информировали, что 18 августа Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.