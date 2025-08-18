Дональд Трамп натякнув на низку важливих зустрічей у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon REFILE

Президент США Дональд Трамп назвав сьогоднішній день "великим у Білому домі". Він наголосив, що одночасно у Вашингтоні ще ніколи не збиралося стільки європейських лідерів одночасно.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп зазначив у дописі, що він має "за велику честь" зустріти усіх прибулих до Вашингтону.

"Великий день у Білому домі завтра! Ніколи не приймав стількох європейських лідерів одночасно. Маю велику честь приймати їх там", — написав Дональд Трамп.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтону.

Окрім президента України Володимира Зеленського, до столиці США прибувають голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні та прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Зустріч у Білому домі стане одним із найбільших міжнародних зібрань за останній час і присвячена, зокрема, обговоренню війни в Україні, безпеки Європи та співпраці між США і союзниками.

Також зазначимо, що раніше Дональд Трамп казав, чи можлива зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Окрім того, Трамп назвав умову, як Україна може швидко закінчити війну, а Путін назвав свої умови.