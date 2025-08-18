Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что в Белом доме сегодня будет "большой день"

Трамп заявил, что в Белом доме сегодня будет "большой день"

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:25
Дональд Трамп намекнул на ряд важных встреч в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon REFILE

Президент США Дональд Трамп назвал сегодняшний день "великим в Белом доме". Он отметил, что одновременно в Вашингтоне еще никогда не собиралось столько европейских лидеров одновременно.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Читайте также:

В Вашингтон съезжаются влиятельные чиновники и лидеры ЕС

Дональд Трамп отметил в заметке, что он имеет "большую честь" встретить всех прибывших в Вашингтон.

"Большой день в Белом доме завтра! Никогда не принимал стольких европейских лидеров одновременно. Имею большую честь принимать их там", — написал Дональд Трамп.

null
Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Напомним, стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон.

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, в столицу США прибывают председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и премьер Нидерландов Марк Рютте.

Встреча в Белом доме станет одним из крупнейших международных собраний за последнее время и посвящена, в частности, обсуждению войны в Украине, безопасности Европы и сотрудничества между США и союзниками.

Также отметим, что ранее Дональд Трамп говорил, возможна ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп назвал условие, как Украина может быстро закончить войну, а Путин назвал свои условия.

Владимир Зеленский Европейский союз Дональд Трамп Белый дом война в Украине Вашингтон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
