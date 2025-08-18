Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом

Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:11
Зеленский встретился с Келлогом — детали
Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: ОПУ

В понедельник, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Встреча состоялась перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом сообщил лидер Украины в Telegram.

Встреча Зеленского с Келлогом — что известно

Сегодня, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Зеленський
Встреча Зеленского с Келлогом 18 августа. Фото: ОПУ

"Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи — очень серьезно.

Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, сильные дипломатические возможности — Украины и всей Европы вместе с Америкой.

"Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" — резюмировал президент.

Зеленський
Встреча Зеленского с Келлогом 18 августа. Фото: ОПУ

По данным СМИ, встреча проходила в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Зеленський США
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее мы информировали, что Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил ожидания от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Кит Келогг
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
