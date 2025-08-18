Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подготовительная встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО — детали

Подготовительная встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО — детали

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 18:40
Встреча Зеленского с лидерами ЕС началась
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: ОПУ

В понедельник вечером, 18 августа, началась "подготовительная" встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Европейского Союза и Североатлантического блока (НАТО). Встреча проходит в посольстве Украины в Вашингтоне.

Об этом информируют иностранные СМИ.

Реклама
Читайте также:

Подготовительная встреча Зеленского с европейскими лидерами

По данным СМИ, в посольстве Украины в Вашингтоне началась "подготовительная" встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что в посольство прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Впоследствии к ним присоединился британский премьер Кир Стармер.

Как и ожидалось, европейские лидеры проведут "подготовительную встречу" с Владимиром Зеленским перед переговорами с Дональдом Трампом.

По данным СМИ, в Белый дом европейские лидеры должны прибыть в 19:00 по Киеву. Начало встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете запланировано на 20:00. А около 21:15 к Трампу с Зеленским должны присоединиться европейские лидеры.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, где может состояться трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина.

Владимир Зеленский НАТО переговоры ЕС война в Украине Вашингтон
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации