Встреча Зеленского с лидерами ЕС началась

В понедельник вечером, 18 августа, началась "подготовительная" встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Европейского Союза и Североатлантического блока (НАТО). Встреча проходит в посольстве Украины в Вашингтоне.

Об этом информируют иностранные СМИ.

Подготовительная встреча Зеленского с европейскими лидерами

По данным СМИ, в посольстве Украины в Вашингтоне началась "подготовительная" встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что в посольство прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Впоследствии к ним присоединился британский премьер Кир Стармер.

Как и ожидалось, европейские лидеры проведут "подготовительную встречу" с Владимиром Зеленским перед переговорами с Дональдом Трампом.

По данным СМИ, в Белый дом европейские лидеры должны прибыть в 19:00 по Киеву. Начало встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете запланировано на 20:00. А около 21:15 к Трампу с Зеленским должны присоединиться европейские лидеры.

