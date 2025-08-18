Встреча Зеленского с лидерами ЕС началась

Подготовительная встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО — детали
В понедельник вечером, 18 августа, началась "подготовительная" встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Европейского Союза и Североатлантического блока (НАТО). Встреча проходит в посольстве Украины в Вашингтоне.
Об этом информируют иностранные СМИ.
Подготовительная встреча Зеленского с европейскими лидерами
По данным СМИ, в посольстве Украины в Вашингтоне началась "подготовительная" встреча Зеленского с лидерами ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что в посольство прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.
Впоследствии к ним присоединился британский премьер Кир Стармер.
Как и ожидалось, европейские лидеры проведут "подготовительную встречу" с Владимиром Зеленским перед переговорами с Дональдом Трампом.
По данным СМИ, в Белый дом европейские лидеры должны прибыть в 19:00 по Киеву. Начало встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете запланировано на 20:00. А около 21:15 к Трампу с Зеленским должны присоединиться европейские лидеры.
Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.
Также мы сообщали, где может состояться трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина.
Читайте Новини.LIVE!