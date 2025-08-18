Зустріч Зеленського та Трампа 18 серпня - хто з європейських політиків прибув до Білого дому

Джорджа Мелоні прибула до Білого дому. Фото: кадр із відео

Європейські лідери прибули до Білого дому. Кожен із них приїжджав окремо.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Візит європейських лідерів до Трампа — деталі

Першим приїхав генсек НАТО Марк Рютте. Його привітала Моніка Кроулі, глава протокольної служби Білого дому.

Після Рютте доєдналась прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

Вже у Білому домі і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Наступними прибули президент Фінляндії Александр Стубб і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон останнім з європейських лідерів прибув до Білого дому.

Невдовзі очікується поява президента України Володимира Зеленського.

Крім того, до Білого дому вже прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського із Трампом розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.