Встреча Зеленского и Трампа 18 августа - кто из европейских политиков прибыл в Белый дом

Джорджа Мелони прибыла в Белый дом. Фото: кадр из видео

Европейские лидеры прибыли в Белый дом. Каждый из них приезжал отдельно.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Первым приехал генсек НАТО Марк Рютте. Его приветствовала Моника Кроули, глава протокольной службы Белого дома.

После Рютте присоединилась премьер Италии Джорджа Мелони.

Уже в Белом доме и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер.

Следующими прибыли президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон последним из европейских лидеров прибыл в Белый дом.

Вскоре ожидается появление президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в Белый дом уже прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:15 по киевскому времени.

Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.