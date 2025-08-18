Встреча Зеленского и Трампа 18 августа - кто из европейских политиков прибыл в Белый дом

Европейские лидеры прибыли в Белый дом — видео
Европейские лидеры прибыли в Белый дом. Каждый из них приезжал отдельно.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Визит европейских лидеров к Трампу — детали
Первым приехал генсек НАТО Марк Рютте. Его приветствовала Моника Кроули, глава протокольной службы Белого дома.
После Рютте присоединилась премьер Италии Джорджа Мелони.
Уже в Белом доме и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер.
Следующими прибыли президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Президент Франции Эммануэль Макрон последним из европейских лидеров прибыл в Белый дом.
Вскоре ожидается появление президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, в Белый дом уже прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Напомним, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:15 по киевскому времени.
Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.
Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.
Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.
