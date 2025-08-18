Видео
Главная Новости дня Европейские лидеры прибыли в Белый дом — видео

Европейские лидеры прибыли в Белый дом — видео

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:55
Встреча Зеленского и Трампа 18 августа - кто из европейских политиков прибыл в Белый дом
Джорджа Мелони прибыла в Белый дом. Фото: кадр из видео

Европейские лидеры прибыли в Белый дом. Каждый из них приезжал отдельно.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Визит европейских лидеров к Трампу — детали

Первым приехал генсек НАТО Марк Рютте. Его приветствовала Моника Кроули, глава протокольной службы Белого дома.

После Рютте присоединилась премьер Италии Джорджа Мелони.

Уже в Белом доме и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер.

Следующими прибыли президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон последним из европейских лидеров прибыл в Белый дом.

Вскоре ожидается появление президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в Белый дом уже прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:15 по киевскому времени.

Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
