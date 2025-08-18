Відео
Зустріч Зеленського і Трампа — як готується Вашингтон

Зустріч Зеленського і Трампа — як готується Вашингтон

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 18:02
Зустріч Трампа і Зеленського — деталі з Вашингтона
Вашингтон готується до зустрічі Трампа і Зеленського 18 серпня 2025 року. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У понеділок ввечері, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Вашингтон вже готується до цієї події.

Про ситуацію у Вашингтоні напередодні перемовин Зеленського та Трампа розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Зеленський і Трамп зустріч
Вашингтон готується до зустрічі Трампа і Зеленського 18 серпня 2025 року. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Вашингтон готується до зустрічі Трампа та Зеленського

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій повідомляє, що поблизу Білого дому посилюють заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Зеленський і Трамп зустріч
Вашингтон готується до зустрічі Трампа і Зеленського 18 серпня 2025 року. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Зауважимо, що український лідер вже прибув до Вашингтона.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Також планується кілька односторонніх зустрічей Зеленського з європейськими лідерами. А опісля президент України вирушить до Білого дому, де й зустрінеться з Трампом.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 18 серпня.

Також стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Вашингтон
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
