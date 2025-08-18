Зустріч Трампа і Зеленського — деталі з Вашингтона

Вашингтон готується до зустрічі Трампа і Зеленського 18 серпня 2025 року. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У понеділок ввечері, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Вашингтон вже готується до цієї події.

Про ситуацію у Вашингтоні напередодні перемовин Зеленського та Трампа розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Вашингтон готується до зустрічі Трампа та Зеленського

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій повідомляє, що поблизу Білого дому посилюють заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Зауважимо, що український лідер вже прибув до Вашингтона.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Також планується кілька односторонніх зустрічей Зеленського з європейськими лідерами. А опісля президент України вирушить до Білого дому, де й зустрінеться з Трампом.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 18 серпня.

Також стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна.