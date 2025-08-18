Встреча Трампа и Зеленского — детали из Вашингтона

Вашингтон готовится к встрече Трампа и Зеленского 18 августа 2025 года. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В понедельник вечером, 18 августа, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Вашингтон уже готовится к этому событию.

О ситуации в Вашингтоне накануне переговоров Зеленского и Трампа рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Вашингтон готовится к встрече Трампа и Зеленского

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий сообщает, что вблизи Белого дома усиливают меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Заметим, что украинский лидер уже прибыл в Вашингтон.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Также планируется несколько односторонних встреч Зеленского с европейскими лидерами. А после президент Украины отправится в Белый дом, где и встретится с Трампом.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига озвучил ожидания от встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа 18 августа.

Также стало известно, где состоится встреча Зеленского, Трампа и Путина.