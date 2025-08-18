Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Частина делегації України прибула в Білий дім — відео

Частина делегації України прибула в Білий дім — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 18:55
Українська делегація прибула в Білий дім
Частина української делегації прибула в Білий дім. Фото: кадр з відео

У понеділок ввечері, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Як відомо, частина української делегації вже прибула в Білий дім.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Реклама
Читайте також:

Частина української делегації вже у Білому домі

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук повідомляє, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров вже на місці зустрічі Зеленського та Трампа.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук повідомляла, що поблизу Білого дому посилюють заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що голова МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Білий дім війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації