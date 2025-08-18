Українська делегація прибула в Білий дім

Частина української делегації прибула в Білий дім. Фото: кадр з відео

У понеділок ввечері, 18 серпня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Як відомо, частина української делегації вже прибула в Білий дім.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Частина української делегації вже у Білому домі

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук повідомляє, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров вже на місці зустрічі Зеленського та Трампа.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук повідомляла, що поблизу Білого дому посилюють заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що голова МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.