Часть делегации Украины прибыла в Белый дом — видео

Часть делегации Украины прибыла в Белый дом — видео

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 18:55
Украинская делегация прибыла в Белый дом
Часть украинской делегации прибыла в Белый дом. Фото: кадр из видео

В понедельник вечером, 18 августа, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Как известно, часть украинской делегации уже прибыла в Белый дом.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.

Читайте также:

Часть украинской делегации уже в Белом доме

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук сообщает, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уже на месте встречи Зеленского и Трампа.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук сообщала, что вблизи Белого дома усиливают меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
