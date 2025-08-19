Переговоры Трампа и Зеленского — онлайн трансляция видео

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 18 августа, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Представители ЕС и украинская делегация прибыли в Белый дом для переговоров.

Заявления Зеленского

Зеленский о встрече в Белом доме: это была лучшая из наших встреч.



"На карте показал ситуацию на поле боя американским союзникам. Кто реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях", - заявил Президент.



Все стороны должны показать желание закончить войну. По словам президента Украины, это желание должно быть воплощено в виде встречи на уровне лидеров. Этот вопрос Владимир Зеленский обсудил во время встречи с Дональдом Трампом.

Также Президент Украины подчеркнул: "Вопрос территорий - это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным", а детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.

На вопрос корреспондентки Новости.LIVE Уляны Бойчук, о вероятном присутствии американских или натовских сил, он отметил:

"Мы говорим о коалиции желающих - это около тридцати стран. Мы будем смотреть, кто и что реально может предложить. Кто-то, возможно, будет готов говорить о присутствии, кто-то - о развитии, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Форматы разные. Есть страны, которые не имеют конституционного права на военное участие, но готовы. поэтому следует дождаться деталей."

Заявления Трампа и Зеленского

Ранее Трамп подтвердил звонок Путину и начало подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским.Об этом говорится в сообщении президента США на Truth Social:

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал готовиться к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским в месте, которое будет определено позже. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я. Опять же, это был очень хороший, ранний шаг для почти четыре года.

Вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф координируют свои действия с Россией и Украиной. "

Ранее Трамп заявил, что в конце концов мирное соглашение вполне достижимо.

"Я знаю Путина давно и всегда имел с ним прекрасные отношения. Думаю, он тоже хочет найти ответ", — Трамп о желании Путина закончить войну.

"Я думаю, вы увидите, что Путин также хотел бы что-то сделать", — Трамп к Зеленскому.

Зеленский сказал, что вопросы по территориям будут обсуждаться во время трехсторонней встречи.

"Территориальные вопросы мы обсудим во время трехсторонней встречи", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что показал несколько нюансов на карте, которую установили в Белом доме.

Трамп заявил, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины. Выступая в присутствии европейских лидеров Дональд Трамп заявил:

"Я считаю, что очень значительным шагом стало то, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины".

Кроме того, Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским перед встречей с европейскими лидерами. Лидер США заявил, что они обсудили много вопросов.

"Мирное соглашение может быть уже в ближайшее время, а Россия на Аляске согласилась на гарантии безопасности для Украины " — Трамп.

Трамп и Зеленский направляются на встречу с европейскими лидерами.

Трамп заявил, что любит украинский и российский народы.

Репортер спросил Дональд Трампа, каким является его послание к украинскому народу, и Трамп ответил, что это "великие люди", которые любят свою страну.

Однако потом Трамп сказал, что также любит и российский народ, подчеркнув, что хочет положить конец войне.

Зеленский заявил, что не будет никаких выборов пока продолжается война в Украине.

На вопрос журналиста, открыт ли он к проведению выборов в Украине, Владимир Зеленский ответил утвердительно, однако добавил, что это должно быть сделано при безопасных обстоятельствах:

"Потому что во время войны не может быть выборов. Может понадобиться перемирие. Это должно быть на суше, море и небе, чтобы можно было провести демократические и законные выборы".

Трамп пошутил, намекая на возможность воспользоваться этим правилом в собственных целях:

"То есть вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы? Значит, я могу просто сказать через три с половиной года: "Если мы окажемся в состоянии войны с кем-то, выборов больше не будет?".

Трамп позвонит Путину по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

Глава Белого дома заявил, что российский диктатор ожидает его звонка.

Трамп заявил о "разумном шансе" закончить войну в Украине. Президент США выразил уверенность, что сегодняшняя встреча укажет на перспективу завершения войны:

"Я думаю, что если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча, и я думаю, что будут разумные шансы закончить войну, когда мы это сделаем.



Война закончится. Этот джентльмен хочет, чтобы это закончилось, Путин хочет, чтобы это закончилось, я думаю, что весь мир устал от этого, и мы собираемся это закончить. Я уверен, что мы все решим".

Трамп заявил, что, по его мнению, в его переговорах с Путиным достигнут "очень существенный прогресс".

"Я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то может получиться", — добавил он.

"Если сегодня все пройдет хорошо, будет трехсторонняя встреча (с участием Путина, — ред.)", — Трамп.



Президент США также подчеркнул, что он не знает, будет ли сегодня заключено соглашение. Однако сегодняшняя встреча с Зеленским и европейскими лидерами — не последняя. А США заинтересованы в длительном мире.

"Сегодня будет или соглашение, или не будет соглашения. Если нет — поддержка Украины прекращается", — Трамп в Белом доме.

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за письмо к Путину.

Сидя в Овальном кабинете, президент Украины сказал:

"Большое спасибо, господин президент. Если могу, прежде всего, спасибо за приглашение. Спасибо за ваши усилия и личные усилия остановить убийства и остановить эту войну.

Спасибо и пользуюсь этой возможностью для моей благодарности вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо к Путину о наших похищенных детях".

"Зеленский хочет завершения войны, Путин хочет завершения войны, весь мир хочет этого", — сказал Трамп.

Кроме того, он добавил: "Вы знаете, я закончил шесть войн. Я думал эта будет самой легкой, но нет, эта тяжелая".

Переговоры Трампа и Зеленского 18 августа — что известно

В понедельник вечером, 18 августа, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Как известно, часть украинской делегации уже прибыла в Белый дом.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук информировала, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уже на месте встречи Зеленского и Трампа.

Также в Белый дом прибыли и европейские лидеры. Каждый из них приезжал отдельно.

Первым приехал генсек НАТО Марк Рютте. Его приветствовала Моника Кроули, глава протокольной службы Белого дома.

К Рютте присоединятся и другие лидеры, которые сейчас направляются в Белый дом.

После Рютте присоединилась премьер Италии Джорджа Мелони. Уже в Белом доме и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер.

Следующими прибыли президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время Президент Франции Эммануэль Макрон последним из европейских лидеров прибыл в Белый дом.

Вскоре ожидается появление Президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, переговоры Зеленского с Трампом начнутся в 20:15 по киевскому времени. А многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22:00.

Зеленский последним из иностранных лидеров прибыл в Белый дом. Его встречает лично Трамп.

Напомним, что уже состоялась "подготовительная" встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами ЕС и НАТО.

Также глава государства уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.