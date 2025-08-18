Видео
Главная Новости дня Трамп сделал заявление о подписании соглашения сегодня

Трамп сделал заявление о подписании соглашения сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 20:28
Трамп заявил о возможном подписании соглашения в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский 18 августа 2025 года. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о подписании соглашения во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Он сказал, что если соглашения не будет, поддержка Украины прекратится.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Трамп о подписании соглашения

Президент США Дональд Трамп сказал, что если сегодня не будет соглашения, то помощь Украине прекратится.

"Сегодня будет или соглашение, или не будет соглашения. Если нет — поддержка Украины прекращается", — подчеркнул лидер США.

Кроме того, Трамп сказал, что весь мир хочет завершения войны в Украине, в том числе и Путин.

Также глава Белого дома заявил, что в переговорах с Путиным удалось достичь существенного прогресса.

Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп перемирие соглашение Вашингтон
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
