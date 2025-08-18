Трамп заявил о возможном подписании соглашения в Вашингтоне

Трамп сделал заявление о подписании соглашения сегодня
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о подписании соглашения во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Он сказал, что если соглашения не будет, поддержка Украины прекратится.
Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.
Трамп о подписании соглашения
Президент США Дональд Трамп сказал, что если сегодня не будет соглашения, то помощь Украине прекратится.
"Сегодня будет или соглашение, или не будет соглашения. Если нет — поддержка Украины прекращается", — подчеркнул лидер США.
Кроме того, Трамп сказал, что весь мир хочет завершения войны в Украине, в том числе и Путин.
Также глава Белого дома заявил, что в переговорах с Путиным удалось достичь существенного прогресса.
Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.
Читайте Новини.LIVE!