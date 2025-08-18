Трамп заявив про бажання закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 18 серпня, Президент США Дональд Трамп заявив, що увесь світ хоче завершення повномасштабної війни в Україні. Зокрема, на його думку, російський диктатор Путін також хоче миру.

Про це очільник Білого дому сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

Трамп про бажання закінчити війну в Україні

"Зеленський хоче завершення війни, Путін хоче завершення війни, весь світ хоче цього, — сказав Трамп.

Крім того, він нагадав, що закінчив шість війн, однак — війна в Україні "важка".

"Ви знаєте, я закінчив шість війн. Я думав ця буде найлегшою, але ні, ця важка", — наголосив очільник Білого дому.

Новини.LIVE цитують всі останні заяви Зеленського та Трампа під час зустрічі у Білому домі 18 серпня.

Раніше ми інформували, що Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.