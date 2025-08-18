Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что весь мир хочет окончания войны в Украине

Трамп заявил, что весь мир хочет окончания войны в Украине

Дата публикации 18 августа 2025 20:43
Трамп заявил о желании закончить войну в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 18 августа, Президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир хочет завершения полномасштабной войны в Украине. В частности, по его мнению, российский диктатор Путин также хочет мира.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Трамп о желании закончить войну в Украине

"Зеленский хочет завершения войны, Путин хочет завершения войны, весь мир хочет этого, — сказал Трамп.

Кроме того, он напомнил, что закончил шесть войн, однако - война в Украине "тяжелая".

"Вы знаете, я закончил шесть войн. Я думал эта будет самой легкой, но нет, эта тяжелая", — подчеркнул глава Белого дома.

Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.

Ранее мы информировали, что Зеленский уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине Вашингтон
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
