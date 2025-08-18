Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп похвалив Зеленського за костюм — що сказав

Трамп похвалив Зеленського за костюм — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 22:27
Трамп похвалив Зеленського за костюм, в якому той прийшов на зустріч
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі. Фото: Reuters

Дональду Трампу сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня. Американський лідер вважає, що в цьому вбранні президент Україні має чудовий вигляд.

Таку заяву президент США зробив під час зустрічі із Зеленським 18 серпня.

Реклама
Читайте також:

Що Трамп сказав щодо костюма Зеленського

Журналіст Браян Гленн, який у лютому розкритикував президента України за те, що той був не в костюмі, цього разу заявив, що Зеленському личить вбрання.

"У цьому костюмі ти виглядаєш чудово", — сказав репортер.

Трамп погодився з ним і зазначив, що теж казав про це Зеленському.

Президент України відреагував на цю похвалу з гумором: зазначив, що змінився на відміну від самого Гленна. Репортер, який колись критикував українського лідера через одяг, прийшов на зустріч у тому ж костюмі, що й минулого разу.

Нагадаємо, на думку Трампа, тристороння зустріч із Путіним і Зеленським можлива. Вона відбудеться, якщо 18 серпня добре пройде саміт із президентом України.

Також ми повідомляли, що Трамп попередив про можливе припинення підтримки України. Таке може статися, якщо під час зустрічі із Зеленським не вдасться підписати угоду.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп костюми зустріч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації