Трамп похвалив Зеленського за костюм, в якому той прийшов на зустріч

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі. Фото: Reuters

Дональду Трампу сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня. Американський лідер вважає, що в цьому вбранні президент Україні має чудовий вигляд.

Таку заяву президент США зробив під час зустрічі із Зеленським 18 серпня.

Реклама

Читайте також:

Що Трамп сказав щодо костюма Зеленського

Журналіст Браян Гленн, який у лютому розкритикував президента України за те, що той був не в костюмі, цього разу заявив, що Зеленському личить вбрання.

"У цьому костюмі ти виглядаєш чудово", — сказав репортер.

Трамп погодився з ним і зазначив, що теж казав про це Зеленському.

Президент України відреагував на цю похвалу з гумором: зазначив, що змінився на відміну від самого Гленна. Репортер, який колись критикував українського лідера через одяг, прийшов на зустріч у тому ж костюмі, що й минулого разу.

Нагадаємо, на думку Трампа, тристороння зустріч із Путіним і Зеленським можлива. Вона відбудеться, якщо 18 серпня добре пройде саміт із президентом України.

Також ми повідомляли, що Трамп попередив про можливе припинення підтримки України. Таке може статися, якщо під час зустрічі із Зеленським не вдасться підписати угоду.