Зеленський під час візиту до США одягнув піджак

Візит до США — чи одягнув Зеленський костюм
Президент України Володимир Зеленський на зустріч з європейськими лідерами в українському посольстві у Вашингтоні одягнув піджак. Після цього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Відповідний момент зафіксував телеканал BFM.TV.
Візит Зеленського до Трампа — деталі
До Білого дому вже прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.
Очікується, що зустріч Зеленського із Трампом розпочнеться о 20:15 за київським часом.
Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.
Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.
Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.
