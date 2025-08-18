Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Візит до США — чи одягнув Зеленський костюм

Візит до США — чи одягнув Зеленський костюм

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 19:33
Зеленський під час візиту до США одягнув піджак
Володимир Зеленський у Вашингтоні. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський на зустріч з європейськими лідерами в українському посольстві у Вашингтоні одягнув піджак. Після цього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний момент зафіксував телеканал BFM.TV.

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського до Трампа — деталі

До Білого дому вже прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.

Очікується, що зустріч Зеленського із Трампом розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Білий дім війна в Україні посольство
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації