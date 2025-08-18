Зеленський під час візиту до США одягнув піджак

Володимир Зеленський у Вашингтоні. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський на зустріч з європейськими лідерами в українському посольстві у Вашингтоні одягнув піджак. Після цього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний момент зафіксував телеканал BFM.TV.

До Білого дому вже прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.

Очікується, що зустріч Зеленського із Трампом розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.