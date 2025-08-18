Видео
Главная Новости дня Визит в США — одел ли Зеленский костюм

Визит в США — одел ли Зеленский костюм

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:33
Зеленский во время визита в США надел пиджак во время визита в США
Владимир Зеленский в Вашингтоне. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с европейскими лидерами в украинском посольстве в Вашингтоне надел пиджак. После этого запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий момент зафиксировал телеканал BFM.TV.

Читайте также:

Визит Зеленского к Трампу — детали

В Белый дом уже прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ожидается, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:15 по киевскому времени.

Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
