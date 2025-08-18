Зеленский во время визита в США надел пиджак во время визита в США

Визит в США — одел ли Зеленский костюм
Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с европейскими лидерами в украинском посольстве в Вашингтоне надел пиджак. После этого запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Соответствующий момент зафиксировал телеканал BFM.TV.
Визит Зеленского к Трампу — детали
В Белый дом уже прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Ожидается, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 20:15 по киевскому времени.
Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.
Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.
Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.
