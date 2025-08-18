Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тристороння зустріч можлива — Трамп назвав умову

Тристороння зустріч можлива — Трамп назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:38
За якої умови може відбутися тристороння зустріч із Зеленським і Путіним — відповідь Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

За умови, що перемовини з Володимиром Зеленським 18 серпня пройдуть добре, може відбутися тристороння зустріч. Йдеться про саміт президентів США, РФ і України.

Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня заявив президент США Дональд Трамп.

Реклама
Читайте також:

Думка Трампа щодо тристоронньої зустрічі

"Якщо сьогодні все пройде добре, буде тристороння зустріч", — зазначив американський лідер.

За його словами, невідомо, чи вдасться укласти угоду сьогодні, але очевидно, що ця зустріч із Зеленським і європейськими лідерами не буде останньою. Також Трамп наголосив, що США зацікавлені у тривалому мирі. Варіант перемир'я тривалістю у два чи три роки не розглядають.

Нагадаємо, президент США заявив, що в переговорах із Путіним вдалося досягти значного прогресу. На його думку, у подальшому це може призвести до певних результатів.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом поспілкувався з лідерами країн ЄС і Генсеком НАТО. Президент України наголосив, що головною метою наразі є надійний і тривалий мир.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп саміт зустріч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації