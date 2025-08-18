За якої умови може відбутися тристороння зустріч із Зеленським і Путіним — відповідь Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

За умови, що перемовини з Володимиром Зеленським 18 серпня пройдуть добре, може відбутися тристороння зустріч. Йдеться про саміт президентів США, РФ і України.

Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня заявив президент США Дональд Трамп.

Реклама

Читайте також:

Думка Трампа щодо тристоронньої зустрічі

"Якщо сьогодні все пройде добре, буде тристороння зустріч", — зазначив американський лідер.

За його словами, невідомо, чи вдасться укласти угоду сьогодні, але очевидно, що ця зустріч із Зеленським і європейськими лідерами не буде останньою. Також Трамп наголосив, що США зацікавлені у тривалому мирі. Варіант перемир'я тривалістю у два чи три роки не розглядають.

Нагадаємо, президент США заявив, що в переговорах із Путіним вдалося досягти значного прогресу. На його думку, у подальшому це може призвести до певних результатів.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом поспілкувався з лідерами країн ЄС і Генсеком НАТО. Президент України наголосив, що головною метою наразі є надійний і тривалий мир.