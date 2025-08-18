Відео
Головна Новини дня Зеленський перед зустріччю із Трампом координує з ЄС і НАТО

Зеленський перед зустріччю із Трампом координує з ЄС і НАТО

Дата публікації: 18 серпня 2025 19:52
Зеленський прокоментував спілкування з лідерами ЄС і Генсеком НАТО перед зустріччю із Трампом
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Перед зустріччю з Дональдом Трампом, яка відбудеться вже сьогодні, 18 серпня, Володимир Зеленський поспілкувався з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО. Президент України вдячний партнерам, які працюють над досягненням надійного й гідного миру.

Про це голова держави написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Яку мету ставить перед собою Зеленський

Президент заявив, що Україна готова до реального перемир'я та встановлення нової архітектурної безпеки. Основною метою наразі є надійний і тривалий мир і для України, і для всієї Європи.

"Від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб, тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск: США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", — наголосив голова держави.

Нагадаємо, у Вашингтоні готуються до зустрічі Трампа із Зеленським. Біля Білого дому посилюють заходи безпеки.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості.

Володимир Зеленський Європейський союз НАТО Дональд Трамп війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
