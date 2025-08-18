Видео
Главная Новости дня Зеленский перед встречей с Трампом координирует с ЕС и НАТО

Зеленский перед встречей с Трампом координирует с ЕС и НАТО

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:52
Зеленский прокомментировал общение с лидерами ЕС и Генсеком НАТО перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Перед встречей с Дональдом Трампом, которая состоится уже сегодня, 18 августа, Владимир Зеленский пообщался с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО. Президент Украины благодарен партнерам, которые работают над достижением надежного и достойного мира.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Какую цель ставит перед собой Зеленский

Президент заявил, что Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектурной безопасности. Основной целью сейчас является надежный и длительный мир и для Украины, и для всей Европы.

"От Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток, поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление: США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в Вашингтоне готовятся к встрече Трампа с Зеленским. Возле Белого дома усиливают меры безопасности.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и дипломатические возможности.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
