При каком условии может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным — ответ Трампа

Трехсторонняя встреча возможна — Трамп назвал условие
При условии, что переговоры с Владимиром Зеленским 18 августа пройдут хорошо, может состояться трехсторонняя встреча. Речь идет о саммите президентов США, РФ и Украины.
Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа заявил президент США Дональд Трамп.
Мнение Трампа касательно трехсторонней встречи
"Если сегодня все пройдет хорошо, будет трехсторонняя встреча", — отметил американский лидер.
По его словам, неизвестно, удастся ли заключить соглашение сегодня, но очевидно, что эта встреча с Зеленским и европейскими лидерами не будет последней. Также Трамп подчеркнул, что США заинтересованы в длительном мире. Вариант перемирия продолжительностью в два или три года не рассматривают.
Напомним, президент США заявил, что в переговорах с Путиным удалось достичь значительного прогресса. По его мнению, в дальнейшем это может привести к определенным результатам.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом пообщался с лидерами стран ЕС и Генсеком НАТО. Президент Украины подчеркнул, что главной целью сейчас является надежный и длительный мир.
