При каком условии может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным — ответ Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

При условии, что переговоры с Владимиром Зеленским 18 августа пройдут хорошо, может состояться трехсторонняя встреча. Речь идет о саммите президентов США, РФ и Украины.

Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским 18 августа заявил президент США Дональд Трамп.

Реклама

Читайте также:

Мнение Трампа касательно трехсторонней встречи

"Если сегодня все пройдет хорошо, будет трехсторонняя встреча", — отметил американский лидер.

По его словам, неизвестно, удастся ли заключить соглашение сегодня, но очевидно, что эта встреча с Зеленским и европейскими лидерами не будет последней. Также Трамп подчеркнул, что США заинтересованы в длительном мире. Вариант перемирия продолжительностью в два или три года не рассматривают.

Напомним, президент США заявил, что в переговорах с Путиным удалось достичь значительного прогресса. По его мнению, в дальнейшем это может привести к определенным результатам.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом пообщался с лидерами стран ЕС и Генсеком НАТО. Президент Украины подчеркнул, что главной целью сейчас является надежный и длительный мир.