Трамп похвалил Зеленского за костюм, в котором тот пришел на встречу

Трамп похвалил Зеленского за костюм — что сказал
Дональду Трампу понравился костюм, в котором Владимир Зеленский пришел на встречу с ним 18 августа. Американский лидер считает, что в этом наряде президент Украины выглядит прекрасно.
Такое заявление президент США сделал во время встречи с Зеленским 18 августа.
Что Трамп сказал по поводу костюма Зеленского
Журналист Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины за то, что тот был не в костюме, на этот раз заявил, что Зеленскому подходит наряд.
"В этом костюме ты выглядишь прекрасно", — сказал репортер.
Трамп согласился с ним и отметил, что тоже говорил об этом Зеленскому.
Президент Украины отреагировал на эту похвалу с юмором: отметил, что изменился в отличие от самого Гленна. Репортер, который когда-то критиковал украинского лидера из-за одежды, пришел на встречу в том же костюме, что и в прошлый раз.
Напомним, по мнению Трампа, трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским возможна. Она состоится, если 18 августа хорошо пройдет саммит с президентом Украины.
Также мы сообщали, что Трамп предупредил о возможном прекращении поддержки Украины. Такое может произойти, если во время встречи с Зеленским не удастся подписать соглашение.
