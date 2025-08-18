Трамп похвалил Зеленского за костюм, в котором тот пришел на встречу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи. Фото: Reuters

Дональду Трампу понравился костюм, в котором Владимир Зеленский пришел на встречу с ним 18 августа. Американский лидер считает, что в этом наряде президент Украины выглядит прекрасно.

Такое заявление президент США сделал во время встречи с Зеленским 18 августа.

Что Трамп сказал по поводу костюма Зеленского

Журналист Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины за то, что тот был не в костюме, на этот раз заявил, что Зеленскому подходит наряд.

"В этом костюме ты выглядишь прекрасно", — сказал репортер.

Трамп согласился с ним и отметил, что тоже говорил об этом Зеленскому.

Президент Украины отреагировал на эту похвалу с юмором: отметил, что изменился в отличие от самого Гленна. Репортер, который когда-то критиковал украинского лидера из-за одежды, пришел на встречу в том же костюме, что и в прошлый раз.

