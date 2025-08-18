Трамп ответил, возможно ли достичь мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, реально ли достичь мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. По словам главы Белого дома, это вполне достижимо.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией

В понедельник, 18 августа, во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп завил, что достижение мирного соглашения вполне реально.

"В конце концов, мирное соглашение вполне достижимо", — сказал лидер США.

Кроме того, глава Белого дома ответил, хочет ли на самом деле российский диктатор Путин окончания полномасштабной войны в Украине. По словам американского президента, глава страны-агрессора "хотел бы что-то сделать".

"Я думаю, вы увидите, что Путин также хотел бы что-то сделать", — сказал Трамп.

В то же время лидер США отметил, что давно знает диктатора Путина и имел "прекрасные отношения" с главой страны-агрессора.

Также Трамп подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.

"Я считаю, что очень значительным шагом стало то, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины", — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что любит и украинский, и российский народы.

В частности, лидер США сказал, что ему понравился костюм, в котором Владимир Зеленский пришел на встречу с ним 18 августа.