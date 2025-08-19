В Вашингтоне продолжились переговоры Трампа и лидеров ЕС после срочного звонка Путину

Трамп разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Белый дом

В Белом доме продолжились переговоры после перерыва. Перерыв объявили для того, чтобы президент США Дональд Трамп срочно позвонил диктатору РФ Путину.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента Украины.

Реклама

Читайте также:

В каком формате продолжаются переговоры

Сообщение о продолжении переговоров. Фото: Скриншот

Как стало известно, по словам источников сейчас продолжились переговоры в рамках "только лидеры". Неизвестно, сколько будет длиться встреча.

Напомним, Дональд Трамп в присутствии лидеров ЕС подтвердил, что диктатор РФ Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

Также президент США ответил, какие шансы реально достичь мирного соглашения между Украиной и РФ в ближайшее время. По словам Трампа, это вполне достижимо.