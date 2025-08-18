Відео
Головна Новини дня Трамп та Зеленський вирушили на зустріч з лідерами ЄС

Трамп та Зеленський вирушили на зустріч з лідерами ЄС

Дата публікації: 18 серпня 2025 21:52
Зустріч Трампа і Зеленського з лідерами ЄС
Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 18 серпня 2025 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп прямують на зустріч з європейськими лідерами. Їхні попередні перемовини завершилися.

Про це інформують Новини.LIVE у понеділок, 18 серпня.

Читайте також:

Трамп та Зеленський прямують на зустріч з європейськими лідерами

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп ЄС війна в Україні Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
