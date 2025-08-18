Зустріч Трампа і Зеленського з лідерами ЄС

Трамп та Зеленський вирушили на зустріч з лідерами ЄС
Дата публікації: 18 серпня 2025 21:52
Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 18 серпня 2025 року. Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп прямують на зустріч з європейськими лідерами. Їхні попередні перемовини завершилися.
Про це інформують Новини.LIVE у понеділок, 18 серпня.
Трамп та Зеленський прямують на зустріч з європейськими лідерами
