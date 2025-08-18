Встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 18 августа 2025 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп направляются на встречу с европейскими лидерами. Их предыдущие переговоры завершились.

Об этом информируют Новини.LIVE в понедельник, 18 августа.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский направляются на встречу с европейскими лидерами. Их предыдущие переговоры завершились.

Глава Белого дома назвал успешными переговоры с Зеленским перед встречей с европейскими лидерами. Американский лидер сказал, что они обсудили много вопросов.

Кроме того, Трамп сказал, что мирное соглашение может быть уже в ближайшее время, а Россия на Аляске согласилась на гарантии безопасности для Украины.

Ранее мы информировали, что во время встречи с Зеленским Трамп подтвердил, что российский диктатор Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

Также мы сообщали, что Трамп сказал, что Путин также хочет окончания полномасштабной войны в Украине.