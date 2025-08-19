Відео
Зеленський запропонує Трампу 100 мільярдів — про яку угоду мова

Дата публікації: 19 серпня 2025 01:25
Зеленський може пообіцяти Трампу 100 мільярдів за зброю США
Зброя США для ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Україна пропонує США угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів, щоб отримати гарантії безпеки. Таку пропозицію мав зробити Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times

Яку зброю хоче купити Україна у США

Не відомо, чи передав Зеленський Трампу цю пропозицію, але документ, з яким ознайомилося видання, містить інформацію, що Україна пообіцяє купити американську зброю на 100 мільярдів доларів (коштом Європою), щоб отримати гарантії США щодо своєї безпеки після мирного врегулювання з Росією.

Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва безпілотників з українськими компаніями.

У документі не зазначено, яку конкретно зброю Україна просить придбати в рамках угоди, але Київ чітко заявив про своє бажання придбати щонайменше 10 систем ППО Patriot американського виробництва для захисту своїх міст та критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання. У документі не уточнюється, яка частина угоди щодо безпілотників буде закупівлею чи інвестиціями.

Нагадаємо, в Білому домі продовжились переговори лідерів ЄС та Дональда Трампа після перерви. Її оголосили для того, щоб президент США зателефонував диктатору РФ Путіну.

Також стало відомо, що лідер США домовився телефоном про тристоронню зустріч між Україною, РФ та США. Трамп пояснив, коли вона відбудеться. 

Володимир Зеленський Європейський союз США зброя Дональд Трамп закупівлі війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
