Зеленский предложит Трампу 100 миллиардов — о какой сделке речь

Зеленский предложит Трампу 100 миллиардов — о какой сделке речь

Ua en ru
Дата публикации 19 августа 2025 01:25
Зеленский может пообещать Трампу 100 миллиардов за оружие США
Оружие США для ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украина предлагает США соглашение по оружию на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности. Такое предложение должен был сделать Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом.

Об этом пишет Financial Times.

Читайте также:

Какое оружие хочет купить Украина у США

Не известно, передал ли Зеленский Трампу это предложение, но документ, с которым ознакомилось издание, содержит информацию, что Украина пообещает купить американское оружие на 100 миллиардов долларов (за счет Европы), чтобы получить гарантии США относительно своей безопасности после мирного урегулирования с Россией.

Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат соглашение на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями.

В документе не указано, какое конкретно оружие Украина просит приобрести в рамках соглашения, но Киев четко заявил о своем желании приобрести не менее 10 систем ПВО Patriot американского производства для защиты своих городов и критической инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть соглашения по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.

Напомним, в Белом доме продолжились переговоры лидеров ЕС и Дональда Трампа после перерыва. Его объявили для того, чтобы президент США позвонил диктатору РФ Путину.

Также стало известно, что лидер США договорился по телефону о трехсторонней встрече между Украиной, РФ и США. Трамп объяснил, когда она состоится.

Владимир Зеленский Европейский союз США оружие Дональд Трамп закупки война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
