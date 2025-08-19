Світові лідери у Вашингтоні зробили свої заяви після зустрічі з Дональдом Трампом

Трамп та Зеленський з лідерами ЄС у Вашингтоні. Фото: Reuters

Добігла завершення зустріч у Вашингтоні між Трампом і Зеленським та лідерами ЄС. Стали відомі її підсумки та враження політиків.

З основними заявами лідерів країн знайомлять Новини.LIVE.

Що заявив Трамп та європейські лідери

Американський президент зауважив, що диктатор РФ Путін погодився з необхідністю гарантій безпеки для України. Також лідер США заявив, що його країна спробує організувати тристоронню зустріч з диктатором РФ.

Також Дональд Трамп проінформував, що російські окупанти "негайно" звільнять тисячу українських військовополонених. Щодо закінчення війни, то за словами Трампа про результат стане відомо "за тиждень чи два".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що під час тристоронній зустрічі будуть обговорюватись територіальні питання.

Український лідер підкреслив, що ця зустріч у Вашингтоні була кращою розмовою з Трампом за весь час.

Прем'єрка Італія Джорджа Мелоні повідомила, що європейські країни пропонують розглянути питання надання Україні гарантії безпеки у вигляді аналога 5 статті НАТО.

Президент Франції Еманюель Макрон підкреслив, що найкращим гарантом безпеки України є сильна армія. Крім того, він пропонує провести не тристоронню, а чотиристоронню зустріч: Україна, США, Європа та РФ.

Очільник НАТО Марк Рютте похвалив Трампа за готовність взяти участь у гарантіях безпеки для України. Він назвав це важливим.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що гарантії безпеки для України будуть історичним кроком вперед.

А на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, завершення війни без припинення вогню на фронті неможливо уявити.

Лідер Фінляндії Александр Стубб зазначив, що події та зустрічі за останні два тижні дозволили досягти значного прогресу у припиненні війни, ніж вдавалось досягти за останні три роки.

Нагадаємо, Дональд Трамп в присутності лідерів ЄС підтвердив, що диктатор РФ Путін приймає гарантії безпеки для України.

Також американський президент відповів на питання щодо бажання Путіна закінчити війну в Україні. Трамп заявив, що Путін "хотів би щось зробити".