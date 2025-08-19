Мировые лидеры в Вашингтоне сделали свои заявления после встречи с Дональдом Трампом

Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС — заявления политиков
Завершилась встреча в Вашингтоне между Трампом и Зеленским и лидерами ЕС. Стали известны ее итоги и впечатления политиков.
С основными заявлениями лидеров стран знакомят Новини.LIVE.
Что заявил Трамп и европейские лидеры
Американский президент отметил, что диктатор РФ Путин согласился с необходимостью гарантий безопасности для Украины. Также лидер США заявил, что его страна попытается организовать трехстороннюю встречу с диктатором РФ.
Также Дональд Трамп проинформировал, что российские оккупанты "немедленно" освободят тысячу украинских военнопленных. Что касается окончания войны, то по словам Трампа о результате станет известно "через неделю или две".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время трехсторонней встречи будут обсуждаться территориальные вопросы.
Украинский лидер подчеркнул, что эта встреча в Вашингтоне была лучшим разговором с Трампом за все время.
Премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что европейские страны предлагают рассмотреть вопрос предоставления Украине гарантии безопасности в виде аналога 5 статьи НАТО.
Президент Франции Эманюэль Макрон подчеркнул, что лучшим гарантом безопасности Украины является сильная армия. Кроме того, он предлагает провести не трехстороннюю, а четырехстороннюю встречу: Украина, США, Европа и РФ.
Глава НАТО Марк Рютте похвалил Трампа за готовность принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Он назвал это важным.
Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что гарантии безопасности для Украины будут историческим шагом вперед.
А по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, завершение войны без прекращения огня на фронте невозможно представить.
Лидер Финляндии Александр Стубб отметил, что события и встречи за последние две недели позволили достичь значительного прогресса в прекращении войны, чем удавалось достичь за последние три года.
Напомним, Дональд Трамп в присутствии лидеров ЕС подтвердил, что диктатор РФ Путин принимает гарантии безопасности для Украины.
Также американский президент ответил на вопрос о желании Путина закончить войну в Украине. Трамп заявил, что Путин "хотел бы что-то сделать".
