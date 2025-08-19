Трамп заявил, что точно договорился о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин на Аляске. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой звонок диктатору РФ Путину. Кроме того, он сообщил, что договорился с Путиным о трехсторонней встрече и встрече Зеленского с российским диктатором.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщают Новини.LIVE.

Что известно о трехсторонней встрече

Сообщение Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Трамп сообщил, что трехсторонней встрече будет предшествовать разговор Зеленского и Путина между собой, а уже потом в трехстороннем формате к беседе присоединится и президент США.

"Я позвонил президенту Путину и начал готовиться к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским в месте, которое будет определено позже. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", — написал Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной.

Когда могут встретиться Зеленский и Путин

Сообщение о сроке встречи Зеленского и Путина. Фото: Скриншот

В свою очередь появились инсайды, когда конкретно может состояться встреча лидеров Украины и США. По данным журналиста Барака Равида из Axios это может произойти уже до конца августа.

