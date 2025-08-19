Видео
Трамп договорился о встрече Зеленского и Путина — когда она будет

Трамп договорился о встрече Зеленского и Путина — когда она будет

Ua en ru
Дата публикации 19 августа 2025 01:12
Трамп заявил, что точно договорился о встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин на Аляске. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой звонок диктатору РФ Путину. Кроме того, он сообщил, что договорился с Путиным о трехсторонней встрече и встрече Зеленского с российским диктатором.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщают Новини.LIVE.

Что известно о трехсторонней встрече

Трамп договорился о встрече Зеленского и Путина — когда она будет - фото 1
Сообщение Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Трамп сообщил, что трехсторонней встрече будет предшествовать разговор Зеленского и Путина между собой, а уже потом в трехстороннем формате к беседе присоединится и президент США.

"Я позвонил президенту Путину и начал готовиться к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским в месте, которое будет определено позже. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", — написал Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной.

Когда могут встретиться Зеленский и Путин

Трамп договорился о встрече Зеленского и Путина — когда она будет - фото 2
Сообщение о сроке встречи Зеленского и Путина. Фото: Скриншот

В свою очередь появились инсайды, когда конкретно может состояться встреча лидеров Украины и США. По данным журналиста Барака Равида из Axios это может произойти уже до конца августа.

Напомним, Financial Times опубликовало информацию, что Украина предлагает США соглашение по оружию на 100 миллиардов долларов. Стало известно, откуда поступят деньги.

Также в Белом доме продолжились переговоры лидеров ЕС и Дональда Трампа после перерыва. Его объявили для того, чтобы президент США позвонил диктатору РФ Путину.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
