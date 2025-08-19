Зеленский заявил, что встретится с Путиным для обсуждения территориальных вопросов

Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

После встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС Владимир Зеленский вышел на брифинг для украинских журналистов. Он раскрыл тематику переговоров, о чем будет говорить с диктатором Путиным.

Основные тезисы с брифинга Зеленского публикуют Новини.LIVE.

О переговорах с Путиным

Отвечая на вопрос журналистов Зеленский отметил, что инициатива таких переговоров поступила из Кремля во время разговора с Трампом. Что касается территориальных вопросов и вопросов безопасности Украины, то по словам украинского лидера, он обсудит их лично с диктатором РФ.

"Я оставлю этот вопрос между собой и Путиным", — сказал Зеленский.

Украина, по словам Зеленского, не ставила никаких условий для встречи с Путиным, чтобы не давать повода Москве ее отменить выдвигая свои условия. Когда произойдет эта встреча президент Украины не знаю, лишь добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

О гарантиях безопасности Украины

Владимир Зеленский сказал, что США будут гарантами безопасности нашего государства. Детали этих гарантий будут проработаны в течение следующих 10 дней.

О наглядной "мощности" армии РФ для Трампа

Карта, которую Зеленский презентовал Трампу. Фото: Новости.LIVE

Также на вопрос журналистов относительно продемонстрированной карты оккупированных частей Украины Дональду Трампу, Зеленский ответил, что она позволила наглядно продемонстрировать, каких мизерных результатов достигли российские оккупанты за почти четыре года войны.

"Важно разделять, сколько территорий потеряла Украина в 2014 году, когда не было широкомасштабного вторжения и после 2022 года. Это около 1% и это демонстрирует всем слабость армии РФ и силу героев Украины", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Путин не наберется смелости, чтобы встретиться с глазу на глаз с Зеленским.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что во время своего телефонного звонка Путину, из-за которого прерывались переговоры, он договорился о личной встрече диктатора РФ и президента Украины.