Мерц заявив, що у Путіна не вистачить сміливості зустрітись з Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Після завершення переговорів у Білому домі між Трампом, Зеленським та лідерами ЄС на брифінг до журналістів першим вийшов канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він висловив свою позицію щодо можливості особистих переговорів Путіна та Зеленського.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Чи будуть переговори Зеленського з Путіним

За словами лідера Німеччини, у нього немає впевненості, що диктатор РФ погодиться на подібні переговори. Мерц вважає, що у Путіна може просто не вистачити сміливості для цього.

Також канцлер Мерц привітав заяву Трампа про можливі гарантії безпеки для Києва.

"Є відчуття, що це вирішальні дні для України", — сказав Мерц.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що під час свого телефонного дзвінка Путіну, через який переривались переговори, він домовився про особисту зустріч диктатора РФ та президента України Зеленського. Після цього буде тристоронній саміт.

Також стало відомо, що Financial Times опублікувало інформацію про можливу угоду на 100 мільярдів між США та Україною. Зеленський може запропонувати купити зброю США на цю суму.