Мерц заявил, что у Путина не хватит смелости встретиться с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

После завершения переговоров в Белом доме между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС на брифинг к журналистам первым вышел канцлер Германии Фридрих Мерц. Он высказал свою позицию относительно возможности личных переговоров Путина и Зеленского.

Будут ли переговоры Зеленского с Путиным

По словам лидера Германии, у него нет уверенности, что диктатор РФ согласится на подобные переговоры. Мерц считает, что у Путина может просто не хватить смелости для этого.

Также канцлер Мерц приветствовал заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Киева.

"Есть ощущение, что это решающие дни для Украины", — сказал Мерц.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что во время своего телефонного звонка Путину, из-за которого прерывались переговоры, он договорился о личной встрече диктатора РФ и президента Украины Зеленского. После этого будет трехсторонний саммит.

Также стало известно, что Financial Times опубликовало информацию о возможной сделке на 100 миллиардов между США и Украиной. Зеленский может предложить купить оружие США на эту сумму.