Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встретятся ли Зеленский и Путин — Мерц сделал необычное заявление

Встретятся ли Зеленский и Путин — Мерц сделал необычное заявление

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 02:05
Мерц заявил, что у Путина не хватит смелости встретиться с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

После завершения переговоров в Белом доме между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС на брифинг к журналистам первым вышел канцлер Германии Фридрих Мерц. Он высказал свою позицию относительно возможности личных переговоров Путина и Зеленского.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Будут ли переговоры Зеленского с Путиным

По словам лидера Германии, у него нет уверенности, что диктатор РФ согласится на подобные переговоры. Мерц считает, что у Путина может просто не хватить смелости для этого.

Также канцлер Мерц приветствовал заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности для Киева.

"Есть ощущение, что это решающие дни для Украины", — сказал Мерц.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что во время своего телефонного звонка Путину, из-за которого прерывались переговоры, он договорился о личной встрече диктатора РФ и президента Украины Зеленского. После этого будет трехсторонний саммит.

Также стало известно, что Financial Times опубликовало информацию о возможной сделке на 100 миллиардов между США и Украиной. Зеленский может предложить купить оружие США на эту сумму.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп Фридрих Мерц
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации