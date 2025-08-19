Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил об участии миротворцев — насколько это возможно

Зеленский ответил об участии миротворцев — насколько это возможно

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 03:34
Зеленский сделал заявление относительно участия миротворцев в Украине
Владимир Зеленский на брифинге в США. Фото: Новини.LIVE

После участия во встрече в Белом доме между президентом США Трампом и лидерами Европы, среди которых был и президент Украины, Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов. В том числе он прокомментировал возможность участия иностранных миротворцев в Украине

Вопрос о миротворцах ему задала корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Насколько реально появление миротворцев в Украине

Президент Украины отметил, что в этом аспекте надо иметь в виду всю коалицию желающих. В нее сейчас входит около 30 стран, которые помогают Украине противостоять агрессии РФ.

"Мы будем смотреть, кто и что реально может предложить. Кто-то, возможно, будет готов говорить о присутствии, кто-то - о развитии, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Форматы разные", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в некоторых странах, которые входят в коалицию, конституционно нет возможности отправлять свои войска. Однако они готовы поддержать Украину финансово.

"Этот вопрос глубокий и широкий, поэтому стоит дождаться деталей", — заявил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский на брифинге заявил, что именно РФ была инициатором его переговоров с Путиным. На этих переговорах он лично обсудит с диктатором РФ территориальные вопросы.

Ранее сообщалось, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Путин не наберется смелости, чтобы встретиться с глазу на глаз с Зеленским.

Владимир Зеленский США война в Украине миротворцы Коалиция желающих
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
