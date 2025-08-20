Гарантії безпеки після війни — до 10 країн можуть направити війська до України

Британські солдати. Фото: x.com/DefenceHQ

У межах міжнародних гарантій безпеки до України можуть прибути іноземні військові. Вже близько десяти держав висловили готовність після завершення війни відправити своїх миротворців.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Bloomberg.

До 10 країн готові відправити війська до України

Як повідомляють ЗМІ, у вівторок, 19 серпня, європейські чиновники обговорювали план залучення британських і французьких військових у межах майбутньої мирної угоди, включно з їхньою чисельністю та місцями дислокації.

За даними видання, Велика Британія та Франція розглядають можливість відправки декількох сотень військових, яких планують розмістити якомога далі від лінії фронту.

Найближчими днями європейські військові посадовці проведуть зустріч зі своїми американськими колегами для узгодження "надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил безпеки у разі завершення бойових дій".

У переговорах візьмуть участь Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та керівники оборонних відомств країн-членів, повідомили джерела.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що параметри гарантій мають бути погоджені "найближчими днями, бажано ще цього тижня".

За словами інсайдерів, першим етапом реалізації плану стане посилення Збройних сил України шляхом розширення програм навчання. США своєю чергою зосередяться на обміні розвідданими, посиленні контролю кордонів, а також постачанні зброї та систем протиповітряної оборони.

Європейські лідери прагнуть використати готовність президента США Дональда Трампа долучитися до надання гарантій безпеки Україні та мають намір посилити її позиції напередодні ймовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

