Начальники Генштабів НАТО обговорять ситуацію в Україні

У середу, 20 серпня, начальники Генеральних штабів 32 країн Північноатлантичного блоку (НАТО) зустрінуться. Представники Генштабів обговорять питання забезпечення миру в Україні.

Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне у вівторок, 19 серпня, у соцмережі X.

Начальники Генштабів країн НАТО зустрінуться — яка мета

Вже у середу, 20 серпня, очільники Генштабів 32 країн НАТО зустрінуться, щоб обговорити питання миру в Україні.

Очікується, що головнокомандувач силами НАТО Алексус Гринкевич ознайомить начальників Генеральних штабів країн-членів Північноатлантичного блоку з результатами саміту Трамп — Путін на Алясці.

На зустрічі також буде присутній генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США.

"Завтра я проведу відеоконференцію з начальниками Генеральних штабів 32 країн-членів НАТО. У зустрічі також візьме участь генерал Гринкевич, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, для якого це буде перша участь у засіданні Військового комітету.

У зв'язку з прогресом дипломатичних зусиль щодо забезпечення миру в Україні, з нетерпінням чекаю на його доповідь про поточну ситуацію в галузі безпеки", — написав адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву щодо членства України в блоці та миротворців.

Раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що членство в НАТО залишається ключовою безпековою гарантією для України.