Україна готова рухатися шляхом до НАТО — заява Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Членство в НАТО залишається ключовою безпековою гарантією для України. Парламент уже ухвалив велику кількість законодавчих ініціатив, спрямованих на зближення з Альянсом, і готовий продовжувати цю роботу.

Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу перед презентацією плану дій уряду, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Україна продовжуватиме рухатися до НАТО

"Ми говоримо, що найкраща безпекова гарантія у нас в НАТО. Український парламент вже прийняв велику кількість законодавчих актів, я не буду говорити, знову ж таки, статистика є. Ми готові далі рухати цей віз, ми готові далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання внутрішньої сумісності з НАТО, з Альянсом, це є питання внутрішнього виклику", — сказав Стефанчук.

Також голова ВРУ додав, що український парламент й надалі дотримуватиметься стратегії для вступу в НАТО.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії, щоб Україна не вступала до НАТО та ЄС.

Також Дональд Трамп коментував вимогу Росії до НАТО. Також він вважає, що війна в Україні може швидко завершитися, якщо Україна визнає окупацію Криму та не буде намагатися потрапити в НАТО.

Додамо, що спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Україні можуть запропонувати певні гарантії безпеки, що подібні на 5 статтю НАТО, але без НАТО.