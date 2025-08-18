Україна готова рухатися шляхом до НАТО — заява Стефанчука

Стефанчук відповів, чи відмовиться Україна від шляху до НАТО
Членство в НАТО залишається ключовою безпековою гарантією для України. Парламент уже ухвалив велику кількість законодавчих ініціатив, спрямованих на зближення з Альянсом, і готовий продовжувати цю роботу.
Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу перед презентацією плану дій уряду, передає кореспондент Новини.LIVE.
Україна продовжуватиме рухатися до НАТО
"Ми говоримо, що найкраща безпекова гарантія у нас в НАТО. Український парламент вже прийняв велику кількість законодавчих актів, я не буду говорити, знову ж таки, статистика є. Ми готові далі рухати цей віз, ми готові далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання внутрішньої сумісності з НАТО, з Альянсом, це є питання внутрішнього виклику", — сказав Стефанчук.
Також голова ВРУ додав, що український парламент й надалі дотримуватиметься стратегії для вступу в НАТО.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії, щоб Україна не вступала до НАТО та ЄС.
Також Дональд Трамп коментував вимогу Росії до НАТО. Також він вважає, що війна в Україні може швидко завершитися, якщо Україна визнає окупацію Криму та не буде намагатися потрапити в НАТО.
Додамо, що спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Україні можуть запропонувати певні гарантії безпеки, що подібні на 5 статтю НАТО, але без НАТО.
