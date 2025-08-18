Видео
Главная Новости дня Стефанчук ответил, откажется ли Украина от пути в НАТО

Стефанчук ответил, откажется ли Украина от пути в НАТО

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:35
Украина готова двигаться по пути в НАТО — заявление Стефанчука
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Членство в НАТО остается ключевой гарантией безопасности для Украины. Парламент уже принял большое количество законодательных инициатив, направленных на сближение с Альянсом, и готов продолжать эту работу.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления перед презентацией плана действий правительства, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина будет продолжать двигаться в НАТО

"Мы говорим, что лучшая гарантия безопасности у нас в НАТО. Украинский парламент уже принял большое количество законодательных актов, я не буду говорить, опять же, статистика есть. Мы готовы дальше двигать этот воз, мы готовы дальше двигаться по этому пути, потому что для нас вопрос внутренней совместимости с НАТО, с Альянсом, это вопрос внутреннего вызова", — сказал Стефанчук.

Также председатель ВРУ добавил, что украинский парламент и в дальнейшем будет придерживаться стратегии для вступления в НАТО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал требования России, чтобы Украина не вступала в НАТО и ЕС.

Также Дональд Трамп комментировал требование России к НАТО. Также он считает, что война в Украине может быстро завершиться, если Украина признает оккупацию Крыма и не будет пытаться попасть в НАТО.

Добавим, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украине могут предложить определенные гарантии безопасности, подобные 5 статье НАТО, но без НАТО.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
