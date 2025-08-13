Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів на вето РФ щодо вступу України до НАТО і ЄС

Зеленський відповів на вето РФ щодо вступу України до НАТО і ЄС

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:47
Зеленський зробив заяву щодо вето РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може мати права вето щодо перспективи вступу України в ЄС та НАТО. Зокрема, глава держав наголосив, що мирні переговори варто поєднувати з тиском на країну агресорку.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після онлайн-зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про вето РФ щодо вступу України в ЄС та НАТО

Лідер України наголосив, що Росія не може мати права вето щодо перспективи членства України в Європейському Союзі та Північноатлантичному блоці (НАТО).

"Також серед погоджених принципів Росія не має права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути, і повинні бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Алясці", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що Зеленський також заявив, що Україна та США планують підготовку до тристоронньої зустрічі з Росією після саміту на Алясці.

Крім того, президент Зеленський сказав, що Дональд Трамп підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки.

Володимир Зеленський НАТО ЄС війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації