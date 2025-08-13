Зеленський зробив заяву щодо вето РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може мати права вето щодо перспективи вступу України в ЄС та НАТО. Зокрема, глава держав наголосив, що мирні переговори варто поєднувати з тиском на країну агресорку.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після онлайн-зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 серпня.

Зеленський про вето РФ щодо вступу України в ЄС та НАТО

Лідер України наголосив, що Росія не може мати права вето щодо перспективи членства України в Європейському Союзі та Північноатлантичному блоці (НАТО).

"Також серед погоджених принципів Росія не має права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути, і повинні бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Алясці", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що Зеленський також заявив, що Україна та США планують підготовку до тристоронньої зустрічі з Росією після саміту на Алясці.

Крім того, президент Зеленський сказав, що Дональд Трамп підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки.