Зеленский сделал заявление относительно вето РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не может иметь права вето относительно перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО. В частности, глава государств подчеркнул, что мирные переговоры следует сочетать с давлением на страну-агрессора.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции после онлайн-встречи с Трампом и европейскими лидерами в среду, 13 августа.

Зеленский о вето РФ относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Лидер Украины подчеркнул, что Россия не может иметь права вето относительно перспективы членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом блоке (НАТО).

"Также среди согласованных принципов Россия не имеет права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины. И мирные переговоры следует сочетать с надлежащим давлением на Россию. Санкции должны быть, и должны быть усилены, если РФ не согласится на прекращение огня в Аляске", — сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский также заявил, что Украина и США планируют подготовку к трехсторонней встрече с Россией после саммита на Аляске.

Кроме того, президент Зеленский сказал, что Дональд Трамп поддерживает идею предоставления Украине гарантий безопасности.