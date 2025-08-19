Начальники Генштабов НАТО обсудят ситуацию в Украине

Заседание НАТО. Иллюстративное фото: nato.int

В среду, 20 августа, начальники Генеральных штабов 32 стран Североатлантического блока (НАТО) встретятся. Представители Генштабов обсудят вопросы обеспечения мира в Украине.

Об этом сообщил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне во вторник, 19 августа, в соцсети X.

Начальники Генштабов стран НАТО встретятся — какая цель

Уже в среду, 20 августа, руководители Генштабов 32 стран НАТО встретятся, чтобы обсудить вопросы мира в Украине.

Ожидается, что главнокомандующий силами НАТО Алексус Гринкевич ознакомит начальников Генеральных штабов стран-членов Североатлантического блока с результатами саммита Трамп — Путин на Аляске.

На встрече также будет присутствовать генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США.

"Завтра я проведу видеоконференцию с начальниками Генеральных штабов 32 стран-членов НАТО. Во встрече также примет участие генерал Гринкевич, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, для которого это будет первое участие в заседании Военного комитета.

В связи с прогрессом дипломатических усилий по обеспечению мира в Украине, с нетерпением жду его доклад о текущей ситуации в области безопасности", — написал адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление относительно членства Украины в блоке и миротворцев.

Ранее Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что членство в НАТО остается ключевой безопасной гарантией для Украины.