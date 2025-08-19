Україна має незворотний шлях до НАТО, але США поки проти цього, заявив генсек альянсу Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Після закінчення зустрічі у Білому домі, на якій були присутні Трамп, Зеленський та лідери ЄС, генсек НАТО Марк Рютте дав інтерв'ю журналістам, в якому окреслив питання членства в НАТО України. Також він відповів на питання щодо присутності миротворців на нашій землі.

Свій коментар Рютте дав каналу FoxNews.

Чи змінилась позиція щодо України в НАТО

Марк Рютте повідомив, що зустріч у Білому домі не була присвячена цьому питанню. Там обговорювались лише можливості надання Україні гарантій безпеки за типом 5 статті НАТО.

"США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО з часів саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО", — сказав Рютте.

Очільник Альянсу зазначив, що ці гарантії будуть обговорюватись окремо, як і можливість присутності миротворців в Україні. Це стане черговим етапом дискусій протягом "кількох днів чи тижнів".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що треба визначитись, хто і з яких країн може надати миротворців чи взагалі чим в цьому аспекті може допомогти кожна країна з коаліції охочих.

Також президент України повідомив, що саме РФ була ініціатором його переговорів з Путіним. На переговорах Зеленський особисто обговорить з диктатором РФ територіальні питання.